Личное: Чей, ты говоришь, Крым?

08.08.2020, 20:25, Разное

Певица ртом Наталья Ионова, известная как Глюкоза, была задержана в аэропорту Киева Борисполь, пытаясь проникнуть с выступлением на Украину.

Ты посещала Крым, спросили Наташку украинские пограничники? Не помню, когда это было, но Крым — украинский, заявила гражданка Ионова.



Фото: Соцсети

Прежде чем продолжить, напомню, что согласно новым поправкам в Конституцию России, любой призыв к нарушению целостности страны, выраженный в любой форме, приравнивается к экстремизму.

То есть, когда человек говорит, что какой-то регион России не принадлежит ей, он автоматически нарушает основной закон страны:

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Статья 67 Конституции РФ.

Такие действия наказываются УК РФ лишением свободы на срок до четырех лет.

Гражданка Ионова публично заявила, что считает Крым — украинским. Всё, ради того, чтобы попасть в Киев с гастролями.

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Видео: Телеграм-канал Лена Миро.

То есть, сначала эти шуты пиарят поправки в Конституцию, выступают на патриотических праздниках, дают концерты в честь дня города, поздравляют российских солдат, а потом заявляют украинским пограничникам, что считают Крым украинским.

И всё это — из одного рта.

Как вам такое лицемерие?