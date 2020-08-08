Личное: Чей, ты говоришь, Крым?
08.08.2020, 20:25, Разное
Певица ртом Наталья Ионова, известная как Глюкоза, была задержана в аэропорту Киева Борисполь, пытаясь проникнуть с выступлением на Украину.
Ты посещала Крым, спросили Наташку украинские пограничники? Не помню, когда это было, но Крым — украинский, заявила гражданка Ионова.
Фото: Соцсети
Прежде чем продолжить, напомню, что согласно новым поправкам в Конституцию России, любой призыв к нарушению целостности страны, выраженный в любой форме, приравнивается к экстремизму.
То есть, когда человек говорит, что какой-то регион России не принадлежит ей, он автоматически нарушает основной закон страны:
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Статья 67 Конституции РФ.
Такие действия наказываются УК РФ лишением свободы на срок до четырех лет.
Гражданка Ионова публично заявила, что считает Крым — украинским. Всё, ради того, чтобы попасть в Киев с гастролями.
https://t.me/lenamiro/6793
Видео: Телеграм-канал Лена Миро.
То есть, сначала эти шуты пиарят поправки в Конституцию, выступают на патриотических праздниках, дают концерты в честь дня города, поздравляют российских солдат, а потом заявляют украинским пограничникам, что считают Крым украинским.
И всё это — из одного рта.
Как вам такое лицемерие?
Источник: Лена Миро
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