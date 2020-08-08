Марина Александрова обнародовала редкие кадры с мужем

08.08.2020, 20:23, Разное

Формат путешествия этой артистки далек от представлений о роскошных каникулах звезд. Лесной массив со всеми прелестями дикой природы стал площадкой для отдыха Марины и ее супруга Андрея.

Судя по снимкам, Александрова жила в палатке, собирала ягоды, бродила по тайге и побывала на Валааме. “Моя разнообразная жизнь…вчера бал, сегодня шатер в глухом лесу. Я– за контраст в жизни…и в профессии!”, – сообщила актриса.

Фолловеры звезды были впечатлены ее путешествием и оценили романтичную обстановку, которую пара смогла создать в походных условиях.

“Хоть вода из родника, хоть кофей типа гляссе. С милым рай и в уютном шалаше. “, “Активный отдых….это великолепно. Природа завораживает,погода радует, даже завидую!!! “, “Какие Вы молодцы “, “Марина он у тебя красавчик, Хорошего отдыха на природе”, – написали поклонники.

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Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova) 7 Авг 2020 в 11:27 PDT

Напомним, что в июле Александрова впервые показала лицо четырехлетней дочки. Актриса старается не афишировать подробности личной жизни.