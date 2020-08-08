 

СК возбудил новое уголовное дело из-за портрета Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

08.08.2020, 20:20, Разное

Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело из-за публикации фотографий Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк онлайн». О новом деле о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) сообщает пресс-служба правоохранительной структуры.

Фигурантом дела о публикации фотографий нацистского лидера во время памятной акции, которая из-за пандемии прошла онлайн, стал житель Воронежа Александр Хорошильцев.

Правоохранители подозревают, что «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге», он загрузил на сайт проекта фотографию Гитлера и подписал ее как «Шикльгрубер Адольф Алоисович». Хорошильцева уже допросили, силовики изъяли у него электронные носители информации.

Это уже десятое уголовное дело, возбужденное СК после появления на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистов в ряду с изображениями героев Великой Отечественной войны. Фигурантами дел о реабилитации стали 28-летний житель Якутии, Дмитрий Бородаенко из Кемерово, Максим Гусев и Даниил Шестаков из Перми, Мухаммед Эль-Айюби из Казани, опубликовавший фотографию генерала Власова, и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  «Задние видели, что мы передних расстреливаем». СК заводит дела из-за снимков нацистов на сайте «Бессмертного полка». Советские палачи его не волнуют

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород

10.07 / Эксперты сообщили, кому необходимо есть шоколад

23.07 / Мнение: США против Кадырова

15.01 / Мнение: Растет ли на самом деле средняя продолжительность жизни?

13.07 / Мнение: Нерадостные цифры

10.07 / Американские аналитики рассказали о сильных сторонах российского танка Т-90

28.06 / “Так светитесь”: дочь онкобольной Заворотнюк поделилась счастьем

28.07 / Путин наградит чиновников, артистов и блогеров

21.07 / Дочь занялась внешним видом Николаева: Теперь красавчик

25.06 / Мнение: Посылы Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска