В Бейруте во время беспорядков погиб сотрудник сил безопасности

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08.08.2020, 20:08, Новости дня

В ходе столкновений в Бейруте погиб минимум один сотрудник сил безопасности Ливана, информирует местный телеканал MTV.

Всего в результате столкновений на данный момент пострадали 142 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ливанского Красного креста.

При этом охрана парламента Ливана опровергла сообщения о стрельбе в ходе протестов.

«Обвинения в стрельбе боевыми патронами выглядят очень подозрительно. Мы подчеркиваем, что наша задача – защита здания парламента», – сообщили представители охраны по местному телевидению.

Ранее протестующие заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм двух других министерств.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.



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