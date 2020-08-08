Названа сумма, необходимая для восстановления Донбасса

08.08.2020, 18:08, Новости дня

На восстановление Донбасса придется потратить порядка 10 млрд долларов, сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Предварительная оценка – это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП», – сказал Устенко на «Радио Донбас.Реалии», передает «Интерфакс».

Напомним, Зеленский заявлял, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.

В Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.