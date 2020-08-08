Москве нужна победа Трампа, а Пекину поражение — разведка США рассказала о планах иностранных держав по вмешательству в американские выборы

08.08.2020, 20:06, Новости дня

Россия активно стремится поддержать кандидатуру Дональда Трампа и очернить его соперника Джо Байдена в преддверии президентских выборов в США, пишет CBS News со ссылкой на заявление главы американской контрразведки Билла Эванины. Как утверждается в заявлении, помимо Москвы в избирательный процесс пытаются вмешаться Китай и Иран, однако их предпочтения в отношении победителя гонки не так очевидны.



Reuters

По оценкам разведывательного сообщества США, РФ активно стремится «очернить» вероятного кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, а некоторые связанные с Кремлём игроки пытаются поддержать кандидатуру Дональда Трампа в преддверии президентских выборов 2020 года, пишет CBS News.

В «беспрецедентном» заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Билла Эванины помимо этого утверждается, что Китай «предпочитает, чтобы президент Трамп — которого Пекин считает непредсказуемым — не был переизбран», а Иран может попытаться «подорвать» доверие к демократическим структурам США и президенту посредством публикаций в Интернете и социальных сетях.

«Многие иностранные игроки отдают предпочтение тому или иному кандидату на выборах, выражая это предпочтение через публичные и частные заявления, скрытые попытки влияния встречаются все реже», — говорится в заявлении главы ведомства. «Мы в первую очередь обеспокоены текущей и возможной новой активностью Китая, РФ и Ирана», — добавил Эванина.

Как отмечает CBS, президент США Дональд Трамп опроверг заявления разведывательного сообщества о том, что РФ желает его переизбрания, а Китай — проигрыша. «Последний человек, которого РФ хочет видеть на этом посту — это Дональд Трамп», — заметил глава Белого дома, добавив, что ему «всё равно, кто что говорит».

По мнению Эванины, «Китай расширяет своё влияние в преддверии ноябрьских выборов 2020 года с целью формирования политической среды в США, давления на политических деятелей, которые рассматриваются как противоречащие интересам Китая, а также отвлечения внимания от критики Китая и противодействия ей».

Что касается России, она, по словам американской разведки, «использует ряд мер, чтобы опорочить бывшего вице-президента Джо Байдена». В пример приводятся утверждения «пророссийского украинского депутата» Андрея Деркача о связанной с Байденом коррупции, в том числе обнародование телефонных переговоров с целью подрыва доверия к кандидатуре Байдена и Демократической партии. При этом, в социальных сетях кандидатура Трампа поддерживалась «неустановленными игроками, связанными с Кремлём», говорится в заявлении главы контрразведки.

Несмотря на заверения разведывательного сообщества в том, что представленная оценка — это «самая актуальная, точная и объективная информация об угрозах для выборов, которую сообщество может предложить в несекретной обстановке в настоящее время», по мнению знакомого с вопросом американского чиновника, доклад спецслужб даже в дополненном виде страдает от «фундаментального недостатка ясности» в отношении действий и мотивов иностранных государств в преддверии американских выборов.

По убеждению истоxника CBS, «только одна из трёх стран стремится вмешаться в пользу одного кандидата и в ущерб другому, и это Россия». Это не означает, что у Китая нет предпочтений, «однако иметь предпочтения и что-то предпринимать — это разные вещи», уточнил собеседник телеканала.

Как отмечается в статье, публичное объявление о том, какой кандидат является предпочтительным для иностранного игрока в преддверии президентских выборов — беспрецедентный шаг для американского разведывательного сообщества. Хотя в октябре 2016 года американские спецслужбы заявляли, что за хакерскими атаками на избирательную систему стояло российское правительство, о явном предпочтении и поддержки Москвы в адрес Трампа было заявлено лишь в январе 2017 года.

Как передаёт CBS, некоторые члены Демократической партии также критикуют доклад разведывательного сообщества за рассмотрение трёх иностранных игроков как равноценную угрозу, и настаивают, что роль РФ должна быть выделена особо.

Как утверждают источники, американских демократов особенно беспокоит деятельность украинского политика Андрея Деркача, упомянутого в заявлении Эванины. Как поясняет издание, опасения демократов вызваны тем, что некоторые материалы Деркача были направлены американским законодателям, включая членов сенатского комитета, возглавляемого сенатором-республиканцем от штата Висконсин Роном Джонсоном, который в настоящее время расследует деятельность Байдена и его сына Хантера. Сам Джонсон при этом отрицает получение информации от иностранных граждан о Байдене и вместе с сенатором от штата Айова Чаком Грассли обвиняет демократов в содействии российским усилиям по дезинформации.

В пятничном заявлении Эванина заверил, что разведывательное сообщество будет продолжать устраивать секретные брифинги для заинтересованных сторон и предоставлять незасекреченную информацию общественности.