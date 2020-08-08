Число заражений коронавирусом в Германии превышает 1 тыс. уже третий день — впервые с начала мая

08.08.2020, 20:06, Новости дня

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии превышает отметку в 1 тыс. человек — уже третий день подряд, подчёркивает немецкая газета Frankfurter Allegemeine. В последний раз этот порог был превышен 9 мая, после чего показатели заражаемости пошли на спад, однако в конце июля ситуация снова начала меняться не в лучшую сторону.

Уже третий день подряд число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии превышает порог в 1 тыс. человек. Учреждения в сфере здравоохранения Германии сообщили Институту имени Роберта Коза о 1122 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки.

Как отмечает издание, с начала кризиса в Германии заразились коронавирусом не менее 215 тыс. человек. По сравнению с пятницей, когда число выявленных заражений составило 1147 случаев, к субботе оно незначительно снизилось. В четверг сообщалось о 1045 новых случае инфицирования коронавирусом — и это был первый день, когда число заражённых превысило порог в 1 тыс. человек, подчёркивает издание.

В последний раз этот рубеж в стране превышался 9 мая. После этого число заражённых пошло на снижение, но в конце июля показатели снова начали расти. Общая численность смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, по данным Института имени Роберта Коха, составляет 9195 человек. По состоянию на утро субботы выздоровели от коронавируса в стране 196400 человек.

Также исследователи подсчитали, что один заражённый в Германии сейчас заражает в среднем ещё одного человека. Соответствующий показатель с пересчётом на неделю составляет 1,16 и учитывает развитие инфекции в период от 8 до 16 дней.

Немецкое объединение домашних врачей раскритиковало обязательное проведение тестирования на коронавирус для тех, кто возвращается после поездок в зоны риска. «Проводить много тестов — это, само по себе, разумно, однако обязательное тестирование — это акционизм, о котором я невысокого мнения», — заявил председатель объединения Ульрих Вайгельдт в интервью немецким СМИ. По его мнению, зоны риска определяются «слишком огульно», а многие частные врачебные практики не обладают достаточным оснащением, чтобы справиться с наплывом тех, кому необходимо провести тестирование на коронавирус.

Кроме того, по мнению Вайгельдта, «абсурдно» требовать, чтобы граждане, возвращающиеся из путешествий, доказывали, что они действительно побывали заграницей — например, предъявляя посадочный талон или счёт из отеля. «Мы врачи, и мы должны лечить людей», а не заниматься делами иностранного бюро Министерства здравоохранения, настаивает Вайгельдт. Он не понимает, как вообще он должен проверять счета из отелей и кто где действительно побывал. «Это просто безумие», — подчеркнул он.

Как напоминает издание, с субботы все, кто въезжают в Германию из областей повышенного риска заражения коронавирусом, должны проходить бесплатное тестирование. В качестве альтернативы можно предъявить результаты тестирования не более, чем двухдневной давности. Те, кто не получил отрицательный результат теста на коронавирус, должны две недели просидеть на карантине, однако это предписание действовало и раньше.

Регионы, включённые в число зон повышенного риска, перечислены в списке Института имени Роберта Коха. На данный момент в нём присутствуют около 130 из почти 200 государств мира, в том числе Египет, РФ и США. Из стран ЕС в этот перечень входят Люксембург, бельгийская провинция Антверпен и некоторые регионы севера Испании, отмечает Frankfurter Allgemeine.