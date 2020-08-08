В Житомирской области в ДТП попала маршрутка с пассажирами, есть погибшие

08.08.2020, 20:01, Новости дня

8 августа около 17.00 в Коростенском районе произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Об этом “Укринформу” сообщили в полиции Житомирской области.

“По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров”, – рассказали правоохранители.

По их информации, все, кто находился в микроавтобусе, погибли.