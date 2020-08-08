Раскрыта дата выхода Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G

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08.08.2020, 19:34, Новости дня

Представители Google официально подтвердили ведение работы над выпуском новых смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

В свою очередь, уже к 8 октября будет анонсирован старт предварительных заказов на новые долгожданные девайсы. Вместе с тем позже разработчики скрыли информацию о выходе, однако данные успели сохранить, что подтверждает их официальный характер. Вместе с тем эксперты неоднократно озвучивали вероятные параметры производительности новых Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

Также во время презентации могут анонсировать и фирменные смарт-колонки, ТВ-приставки и ряд других гаджетов известного американского бренда. Что касается модели смартфона Google Pixel 4a, то его официально представят перед широкой публикой уже 20 августа.



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