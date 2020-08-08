Мнение: Версия (про провокацию “третьей стороны”)

08.08.2020, 19:50, Разное

Возникла роскошная версия о том, что задержание 33 российских граждан в Белоруссии – провокация "третьей стороны", а если конкретнее – то украинской СБУ. Как хорошо, что у России есть Украина, а у Украины есть Россия. Всегда можно спихнуть друг на друга разные неприятности. Чисто по-братски.

Версия очень хорошая, но крайне обидная для белорусского КГБ, который в данном случае выглядит слабоумным идиотом, пускающим пузыри, неспособным проанализировать информацию от соседей. Собственно, и российская ФСБ здесь тоже не на высоте – ее носом тыкают в навоз, а она ни сном, ни духом. Впрочем, некоторая деквалификация неизбежна – если ты только и занят тем, что хватаешь за лайки в соцсетях, а когда не получается – то сам и стряпаешь дела вроде дела "Нового величия", то о какой квалификации можно говорить. В любом случае, СБУ в этой версии становится круче таинственного Моссад, которому по легенде по плечу вообще всё.

Российские официальные лица с радостью ухватились за версию (хотя вполне возможно, что они же ее и состряпали – уж больно тупенькой она получилась), и теперь налево-направо обсасывают ее. По сути, это приглашение Лукашенко – вернись, я все прощу.

Правда, у Лукашенко несколько дней будет небольшой аврал, но кремлевские, видимо, отнесутся к этому с пониманием – рисовать голоса на выборах – занятие нервное, можно немножечко и подождать.