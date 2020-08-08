Врио главы Коми встретился с промышленниками региона

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08.08.2020, 19:18, Новости дня

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба провел встречу с представителями крупных предприятий региона.

«У меня состоялась встреча с представителями крупного бизнеса Республики Коми. Мы обсудили вопросы системного развития экономики и взаимодействия правительства с Региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей», – сказал Уйба после встречи, передает «Комиинформ».

Представители предприятий лесной, дорожной отрасли, связи, строительства, сельского хозяйства высказали свои предложения по оздоровлению и развитию экономики региона. Все предложения будут изучены и проработаны.

Как отметил руководитель региона, уже по вчерашним результатам обсуждения он дал поручение о проработке вопросов предоставления аренды лесфонда для тех предприятий, которые инвестируют и создают рабочие места в республике.

Он отметил, что такие предприятия заслуживают поддержки на уровне региона.

В июле врио главы республики Коми провел рабочую встречу с первым вице-президентом Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей региона Олегом Абрамовым, в ходе которой Уйба были представлены предложения по формированию в республике благоприятной предпринимательской среды, доступной, информационно открытой системы оказания помощи бизнесу и эффективной системы привлечения инвестиций.



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