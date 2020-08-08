 

Митингующие в Бейруте принялись штурмовать здание третьего министерства

08.08.2020, 19:39, Новости дня

Демонстранты в Бейруте начали штурм министерства экономики Ливана, сообщил местный телеканал MTV.

В протестах участвуют тысячи людей, передает РИА «Новости».

Демонстранты требуют отставки правительства и скандируют «Все – значит все», информирует ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Ранее протестующие заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.



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