Митингующие в Бейруте принялись штурмовать здание третьего министерства
08.08.2020, 19:39, Новости дня
Демонстранты в Бейруте начали штурм министерства экономики Ливана, сообщил местный телеканал MTV.
В протестах участвуют тысячи людей, передает РИА «Новости».
Демонстранты требуют отставки правительства и скандируют «Все – значит все», информирует ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
Ранее протестующие заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны.
Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.
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