Митингующие в Бейруте принялись штурмовать здание третьего министерства

08.08.2020, 19:39, Новости дня

Демонстранты в Бейруте начали штурм министерства экономики Ливана, сообщил местный телеканал MTV.

В протестах участвуют тысячи людей, передает РИА «Новости».

Демонстранты требуют отставки правительства и скандируют «Все – значит все», информирует ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Ранее протестующие заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.