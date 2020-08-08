Мнение: “Остроумно” пошутил про Гитлера

08.08.2020, 19:40, Разное

СК РФ отловили еще одного деятеля "остроумно" (нет) размещавшего фотки Гитлера на сайте "Бессмертного полка".

Им оказался некий Александр Хорошильцев из Воронежа.

Главное следственное управление СК России совместно

с оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместивших

в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение

и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны

и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

По данным следствия, житель города Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

По данному факту в отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.

Следователем СК России проведен допрос подозреваемого, изъяты принадлежащие ему электронные носители информации, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств



Штрих к биографии.