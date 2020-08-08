 

Мнение: “Остроумно” пошутил про Гитлера

08.08.2020, 19:40, Разное

СК РФ отловили еще одного деятеля "остроумно" (нет) размещавшего фотки Гитлера на сайте "Бессмертного полка".
Им оказался некий Александр Хорошильцев из Воронежа.

Главное следственное управление СК России совместно
с оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместивших
в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение
и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны
и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.
Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.
По данным следствия, житель города Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович».
По данному факту в отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Следователем СК России проведен допрос подозреваемого, изъяты принадлежащие ему электронные носители информации, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств


Штрих к биографии.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Диетологи рассказали о пользе арбузной кожуры

15.07 / Мнение: Скорпион во лбу: портрет герцогини Елизаветы Гонзага кисти Рафаэля

27.06 / Мнение: Пол Пот – жив!

07.08 / Мнение: Эту страшную правду вы должны знать

15.07 / Турция объявила о возобновлении авиасообщения с Россией с сегодняшнего дня

03.08 / Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала “Универ”

09.07 / На Украине создали петицию об отставке Зеленского

01.05 / Мнение: Письмо: “Вся превратилась в ожидание”

24.07 / Роза Сябитова рассказала о расходах и подарках на свадьбу дочери

04.07 / Мнение: Падающие шансы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска