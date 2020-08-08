 

Таскавший Яценюка по Раде экс-депутат Украины оскорбил жителей Киева

08.08.2020, 19:30, Новости дня

Экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, известный попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева.

«Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, совкового, недумающего, продажного, что которое мечтает о бесплатной халяве, зарплату в 4 тыс. долларов и пенсии в 1 тыс.долларов (которых и в Польше не имеет)», – написал Барна в своем Facebook.

Напомним, Барна в 2015 году устроил потасовку в Верховной раде. Барна подошел к трибуне и подарил букет красных роз Яценюку, после чего вынес премьера с цветами в руках из-за трибуны.

Ранее мэр украинского города Днепр Борис Филатов заявил, что воровство является чертой менталитета жителей Украины.



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