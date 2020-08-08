 

Мнение: Почему я не верю в «высший пилотаж СБУ»

08.08.2020, 19:29, Разное

Тролллинг удался. На выложенный вчера текст «Высший пилотаж СБУ» ожидаемо набежала толпа комментаторов. Как противники, так и сторонники версии, что «арест в Минске граждан России, которых тут же назвали «наемниками ЧВК Вагнера», – это провокация СБУ».

Моя оговорка «если это правда», осталась незамеченной, меня мгновенно зачислили в отряд «бойцов невидимого фронта», тиражирующих эту откровенную ахинею.

А это реально ахинея. И вот почему.

Дело в том, что любой, даже самый незначительный успех СБУ на территории России – это провал спецслужб России.

Настаивающие на том, что ««наемников ЧВК Вагнера» завербовали и завезли в Минск агенты СБУ, фактически обвиняют в деградации ФСБ и военную контрразведку. Потому что это они не отследили и не пресекли провокацию СБУ, потому что это они провалили агентурную работу среди «наемников ЧВК Вагнера». А эта работа там налажена хорошо.

Возможно, что не каждый первый, но, думаю, не менее двоих из трех чвкашников – это агенты ФСБ или ГРУ, подписавшие соглашения о сотрудничестве или еще до того, как поступили на работу в ЧВК, или вовремя….  И если отслужившему в ЧВК кто-то позвонит и предложит снова поработать, первое, что он сделает, это созвонится со своим куратором из ФСБ или ГРУ.

В СБУ не дураки работают. Прекрасно осведомлены о писаных и неписаных правилах агентурной работы. И не могут не понимать, что после первых же звонков чвкашникам, повоевавшим на Донбассе, ФСБ или ГРУ тут же начнет контригру, чреватую серьезными проблемами для СБУ и Украины в целом…

Поэтому-то я и не верю в «высший пилотаж СБУ»….  Думаю, что СБУ не причастна к истории с «наемниками ЧВК Вагнера», арестованными в Минск…

К слову. И в России, и в мире уже давно всех вооруженных россиян, не имеющих отношения к армии, но замеченных в любой стране мира, называют ЧВК Вагнера. Даже если к этим конкретным «вооруженным россиянам» не имеет никакого отношения Дмитрий Уткин, отставной подполковник, бывший командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ, у которого с лейтенантских времен был позывной «Вагнер».

Скриншот отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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