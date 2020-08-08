 

Глава Евросовета предложил провести европейскую экспертизу по взрыву в Бейруте

08.08.2020, 19:16, Новости дня

Необходимо провести независимое расследование взрыва в порту Бейрута, сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель в ходе своего визита в город.

Шарль Мишель приехал в Ливан, чтобы лично убедиться в масштабах бедствия, передает ТАСС сообщение Совета ЕС.

Глава Совета предложил провести независимое расследование о причинах катастрофы и предложил европейскую экспертизу.

Напомним, в субботу в Бейруте проходят массовые столкновения демонстрантов и полиции, протестующим удалось прорваться в здание МИД Ливана.

глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявлял, что ливанское правительство решило не проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, по его словам, власти способны самостоятельно справиться с расследованием. При этом Интерпол решил отправить в Бейрут своих экспертов.

Напомним, число погибших после взрывов в порту в Бейруте выросло до 158 человек.



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