Купи себе немножко тюрьмы

08.08.2020, 19:15, Разное

Реформа системы украинской юстиции в действии: весело о суровом.

В ближнем пригороде Киева, поселке Коцюбинское, 6 августа произошло нерядовое событие. На аукцион выставили недвижимость здешнего исправительного центра. Рекламную акцию провели лично министр юстиции Денис Малюська и заместитель министра Елена Высоцкая. Они же ответили на вопросы журналистов. Микрофоны ведущих телеканалов страны теснились на импровизированной трибуне — железных бочках из-под солярки.

Последних осужденных из Коцюбинского переселили в другое место ровно год назад. Тогда же приказом Минюста исправительное учреждение законсервировали. Сейчас территория, обнесенная колючкой, стала предметом торга. 8,3 гектара земли с постройками площадью 24 тысячи квадратных метров, две собственные электроподстанции, водопровод, канализация…

— Да я бы сам с удовольствием купил такое! — набивал цену глава Минюста.

Сяду на платной основе

Первую в истории Украины распродажу мест лишения свободы пообещали в начале года. В эфире одного из телеканалов Денис Малюська объявил: чего в стране в переизбытке, так это тюрем. Допотопных и позорных — по европейским меркам. И с ними надо что-то решать. Тем более что заполняемость СИЗО, например, составляет 85 процентов.

— …Тюрем больше, чем пока нужно. И если договоримся о механизме, чтобы средства от продажи не все шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было потратить на улучшение инфраструктуры… — рассуждал министр перед камерой — телевизионной.

Денис Малюська рассказывает украинскому телевидению о планах продажи государственных тюрем. Фото: Zuma / TASS

Еще раньше, во время представления в прямом эфире To do list изменений, которые планируются в сфере юстиции в ближайшие пять лет, он рассказал о подготовке эксперимента:

— Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО.

По сути, это что-то вроде отелей, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда.

За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО, — уточнил министр. — Попробуем сделать пилотный проект и посмотреть, насколько бизнес-модель жизнеспособна. Если окажется успешным, расширим на всю Украину. Только нужно будет немножко изменить законодательство…

В студию бросились звонить консервативные зрители. Мол, до сих пор тюрьма оставалась островком социальной справедливости, где клопы, духота, сырость и плесень на стенах и для «мажора», и для простого гражданина! Спрашивали: «слуги народа» боятся загреметь на общих основаниях? Министр оправдывался: не смогли добиться увеличения финансирования пенитенциарной системы. Придется массово проводить оптимизацию, сокращать персонал, нет другого выхода. Зато малоимущим подследственным за вырученные средства улучшат быт, питание и медицинскую помощь, обеспечат доступ к образовательным и коррекционным программам, как рекомендует Евросоюз.

Министр уточнил, что большая распродажа тюрем перерастет в большое строительство современных следственных изоляторов: «А кто подумал: все, можно воровать, — ошибся!»

Министр юстиции на пресс-конференции. Фото: Zuma / TASS

То, что у профессионального юриста, бизнесмена и в недавнем прошлом консультанта по развитию частного сектора группы Мирового банка Дениса Малюськи развитое чувство юмора, хоть он и не выходец из «95-го квартала», стало окончательно понятно в двадцатых числах июля.

«Вас пригласили на день рождения чиновника или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Минюст предлагает новую услугу — мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование платными камерами в украинских следственных изоляторах!»— оповестил Малюська через свою фейсбук-страницу потенциально заинтересованных клиентов.

Сертификат стоимостью от 1 до 12 тысяч можно приобрести онлайн, объяснил министр, выбрав СИЗО по душе и по средствам, а также прикинув наперед возможный срок пребывания там. Правда, сертификат действителен шесть месяцев после покупки. «Если в течение полугода одаряемого не возьмут под стражу, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.

Мы клиентоориентированы: расположение в центре города, круглосуточная охрана, уменьшенные риски подхватить коронавирусное заболевание, возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов, трехразовое питание», — продолжал хохмить Денис. Но доля шутки в сообщении была гомеопатической. Уже в первые часы запуска услуги неназванные покупатели приобрели четыре таких сертификата, и понеслось…

Анонс мероприятия в телеграм-канале Минюста Украины. Заголовок гласит: «Начало большой распродажи тюрем». Скриншот

Платные камеры открыли, если такой глагол в контексте возможен, в СИЗО Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и так далее.

Министерство юстиции вполне серьезно отчиталось об успехе экспериментального проекта. По состоянию на 5 августа заработок на потенциальных сидельцах составил более 454 000 гривен (примерно 16 470 долларов по курсу). В абсолютные передовики по востребованности вышел Киевский следственный изолятор № 13, суровое учреждение постройки начала ХIХ века, знаменитая «Лукьяновка», что значится в Своде памятников истории и культуры. За возможность провести в ней определенный законом срок — с душевой кабиной, горячей водой, персональным унитазом, холодильником, теликом, мягкой мебелью и прочими плюшками под заказ — граждане уже выложили наперед 320 000 гривен. Вниманию гостей предложили четыре отремонтированных люкс-камеры: двухместную, трехместную и две четырехместных.

Прайс гибкий — 2000 гривен (чуть больше 70 долларов по курсу) за сутки, 8000 гривен за неделю, 12 000 за месяц.

Отель под названием «Лукьяновка»

Министру, впрочем, виделось будущее «Лукьяновки» вовсе без арестантов. «Инвестиционной привлекательности старое здание не имеет, а снести, чтобы, допустим, построить тут офисный комплекс, нельзя. Памятник!» — делился он с журналистами. — Единственный возможный вариант, но опять же с бизнесом пока не просчитан, — отель, стилизованный под тюрьму. В Европе такое практикуется, пользуется популярностью».

«Лукьяновка». Фото: Zuma / TASS

Денис Малюська напомнил, что Лукьяновский изолятор повидал на своем веку массу исторических персон. «И, если найти документы, кто в какой камере сидел, вообще туристическая бомба будет! Представляете, ночевать в номере, где находился известный поэт или политик? Тем более недалеко от центра…» Но для этого нужно освободить объект от нынешних обитателей и сделать капитальный ремонт.

Киевским изолятором № 13 начали интересоваться с похожей целью еще в 2016-м, при президенте Петре Порошенко. Даже объявили инвестиционный конкурс, где в рамках государственно-частного партнерства инвестор-победитель брал обязательства построить новое СИЗО в известном уже пригородном поселке Коцюбинское, перевезти туда подследственных и лишь потом осваивать 3,6 гектара золотой столичной земли под «Лукьяновкой». Помешала громада Коцюбинского: поднялась волна протестов.

Коцюбинская тюрьма. Фото: Zuma / TASS

Обещанные бонусы — отремонтировать дороги и запустить дополнительный троллейбусный маршрут — не помогли. Перспектива получить взамен примерно полторы сотни «нетяжких» заключенных, отбывавших наказание в местном исправительном центре, в разы бОльшую криминальную аудиторию объединила жителей и депутатов поссовета.

Инициатива заглохла. И вот теперь Малюська с коллегами отпустили Коцюбинское, так сказать, на свободу.

Пока без закона

Вообще, в планах министерства — переместить все украинские СИЗО на окраины или в промзоны и окончательно решить судьбу 27 законсервированных тюрем. Ждут только закона, который позволит продать недвижимость, принадлежащую Государственной криминально-исполнительной службе, а 70 процентов дохода пустить на строительство современных мест отбывания наказаний.

В Раде по ходу коронавирусного карантина был зарегистрирован законопроект № 3591 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», где авторы в пояснительной записке указали на целесообразность закрытия уже в 2020 году девяти «необитаемых» тюрем с последующей их продажей. Но профильный комитет дал отрицательный вывод: «Вернуть субъекту права законодательной инициативы без включения в повестку сессии и рассмотрения на пленарном заседании в связи с отсутствием финансово-экономического обоснования законопроекта, а также из-за наличия существенных замечаний».

Сходное мнение высказала экспертная группа: «В документах, сопровождающих проект, отсутствует информация с соответствующими расчетами, вызывает сомнения несистематический (ситуативный) характер предложенного источника доходов бюджета».

Злые, но информированные языки твердят: закон «валят» антилоббисты.

На тюремную землю давно есть оптовые покупатели из тех, кого президент Владимир Зеленский грозился посадить за коррупцию. Они не готовы участвовать в открытых электронных аукционах Prozorro — Продажи.

Критикуют ведомство Малюськи и экс-начальники тюрем. «Ну, хоть называть стали правильно — "распродажа". А то раньше называли "реформами". Но тогда и министерство надо называть не юстиции, а министерством барыг, — иронизирует на официальной фейсбук-странице Минюста Сергей Старенький, который и Киевским следственным изолятором № 13 руководил, и всей государственной пенитенциарной службой Украины. — Где всех вас потом искать?» Украинские правозащитники называли Старенького человеком, «известным своими репрессивными взглядами на осужденных и пренебрегающим международными стандартами», при котором пытки и неоказание надлежащей медицинской помощи провоцировали в «Лукьяновке» бунты.

Денис Малюська осматривает камеру в Лукьяновской тюрьме. Фото: Zuma / TASS

«Конечно, надо сокращать количество тюрем. Есть зоны, где охраны столько, сколько сидельцев. И вышки, пережиток ГУЛАГА, надо убрать, а поставить камеры. 21 век на дворе, Сталин и Берия давно померли. Мы же в Европу идем — перенимайте их менталитет. А тут все бы сажать, мучить и издеваться…» — писали те, кто поддерживал инициативу Минюста.

«Лукьяновку», кстати, собираются выселить из Киева в село Мартусовка, соседствующее со столицей Бориспольского района. Готовят тендер, чтобы реконструировать местную исправительную колонию. Назвать примерную дату новоселья СИЗО пока не решается никто. Ведь жителям Мартусовки тоже может не понравиться эта идея.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве