Поезда снова останавливаются в Луцке и Тернополе
08.08.2020, 18:54, Новости дня
“Укрзалізниця” с 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования на вокзалах Луцка и Тернополя. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ограничения отменены для поездов:
№41/42 сообщением Днепр – Трускавец;
№98/97 “Ковель – Киев”
№88/87 “Ковель – Новоалексеевка”;
№12/11 “Одесса – Львов”;
№81/82 “Киев – Ужгород”;
№49/50 “Киев – Трускавец”;
№136/135 “Черновцы – Одесса”;
№108/107 “Одесса – Ужгород”;
№110/109 “Львов – Херсон”;
№86/85 “Львов – Новоалексеевка”;
№715/716 “Киев – Львов”.
Билеты до Луцка и Тернополя можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.
“С 10 августа будет возобновлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь”, – также сказано в сообщении.
По решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля из-за высокой заболеваемости COVID-19 в “красную” карантинную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.
В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.
3 августа пассажиры одного из поездов, не знавшие об отмене остановки в Тернополе, устроили бунт, вынудив машиниста совершить высадку.
С 8 августа Луцк и Тернополь исключены из “красной” зоны, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.
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