Сегодня боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 08 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 08 серпня 2020 рокуСитуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи. Зокрема 4 вогневі провокації. По одному пострілу з автоматичного станкового гранатомету ворог здійснив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету – неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки. Усі порушення режиму тиші не несли загрози життю чи здоров’ю українських армійців. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.Крім того, у ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи – поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи.У районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних сил. Зокрема, 102 невідомих вибухових предмети знайшли сьогодні підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за цю добу було розміновано більше 8 гектарів.За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. Минулої доби такі роботи проводилися на 26 об’єктах. З початку проведення ООС було відновлено 918 будинків.На контрольних пунктах в'їзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 37 громадянам України.Також, вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 44 пожежі.Слава Україні!ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ7 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації відмічено у районі населених пунктів Шуми і Травневе, а зі стрілецької зброї – біля Новолуганського. Поодинокі неприцільні обстріли не становили небезпеки, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні провокаційні дії противника.Крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 68 адміністративних правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6395 транспортних засобів та 4882 осіб. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 621 осіб. В зворотному напрямку – 1131 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 90 осіб. В зворотному напрямку – 196 осіб. З вини окупантів КПВВ «Мар’їнка» не функціонували.Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 8. august 2020