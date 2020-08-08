Неудачные высказывания Байдена могут лишить его поддержки молодых афроамериканцев

08.08.2020, 18:53, Новости дня

Спорные высказывания Джо Байдена, сделанные предполагаемым кандидатом в президенты от Демократической партии на этой неделе, могут оттолкнуть молодых чернокожих избирателей, которые негативно относятся к президенту Дональду Трампу, но точно также «не вдохновляются» его соперником-демократом.

Отвечая на вопрос CBS News о том, проходил ли он когнитивное тестирование, Байден ответил, что этот вопрос был сродни тому, как если спросить репортера-афроамериканца о том, будет ли он проходить тест на наркотики, чтобы узнать, не употребляет ли он их. «Вы принимаете кокаин или нет? …Вы наркоман?» – напрямую задал вопрос корреспонденту CBS явно раздраженный Джо Байден.

В еще одном интервью для Национального общественного радио, Байден провел различия между чернокожим и латиноамериканским населением в США: «В отличие от афроамериканского сообщества, за заметными исключениями, латиноамериканское сообщество – невероятно разнообразное сообщество с невероятно различными взглядами на разные вещи», – сказал он в интервью.

Темнокожие избиратели в целом поддержали победу Байдена на демократических праймериз, обеспечив ему решающую победу в Южной Каролине, которая спасла от провала его сначала неудачную кампанию. Но этот успех во многом зависел от чернокожих избирателей старшего возраста. На всеобщих выборах, когда демократы говорят, что голосование за кандидата от той или иной партии нельзя считать само собой разумеющимся, молодые активисты начали говорить, что ошибки, допущенные Байденом, могут нанести вред его кандидатуре.

«Трамп ужасен, и он расист, и мы должны убрать расиста из Белого дома. Но тут и Байден продолжает говорить расистские вещи», – говорит 28-летняя Мэрайя Паркер, выборный администратор округа Атенс в штате Джорджия.

Большинство чернокожих избирателей считают Трампа человеком, который обостряет расовую напряженность и вряд ли массово поддержат его кампанию. Но те, кто не принимает участие в президентских выборах, могут повлиять на исход выборов в штатах, где идет жесткая борьба между двумя партиями.

Данные AP VoteCast иллюстрируют «водораздел» между поколениями, с которым столкнулся Байден. В 17 штатах, где AP VoteCast проводил опрос избирателей-демократов во время праймериз, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс Сандерс набрал в целом 60% среди избирателей моложе 30 лет против 19% у Байдена. И хотя афроамериканские избиратели в целом твердо поддерживают Байдена, большая часть темнокожих избирателей в возрасте до 30 лет симпатизирует Сандерсу (44%), а не Байдену (38%).

По словам активистки Кристин Фулвили Томас, отчасти проблема для Байдена заключается в том, что молодые чернокожие избиратели считают, что он слишком «умерен», чтобы действовать по важным для них вопросам. 31-летняя управляющий директор Equal Ground, находящейся в Орландо группы, работающей над повышением явки чернокожих избирателей по всей Флориде, сказала, что слышит эту обеспокоенность от людей в своем сообществе и избирателей по всему штату.

«Я наблюдаю и слышу среди молодых чернокожих избирателей, что Байден не был их первым выбором, поэтому люди не очень рады голосовать за него в ноябре», – говорит она.

С каждой оплошностью Байдену все труднее вызывать «вдохновение» у избирателей.

Член палаты представителей штата Мичиган Джуэлл Джонс, который в 21 год стал самым молодым избранным должностным лицом в Мичигане, сказал, что он видел ряд комментариев Байдена о чернокожих избирателях, а также поддержку, которую тот в прошлом оказывал принятию законопроекта о преступности 1994 года, который способствовал массовому заключению чернокожих американцев в тюрьму.

«Сегодня молодые люди хотят знать, в нужном ли месте сердца политиков?» сказал он.

Мэр Бирмингема, штат Алабама, Рэндалл Вудфин, который поддерживает Байдена, на этой неделе заявил, что не видит проблемы в комментариях Байдена. Он отметил, что Байден, в отличие от Трампа, позже уточнил свои слова.

Байден выдвинул ряд предложений, направленных на экономическую мобильность чернокожих, которые включают обещания направить федеральные деньги и налоговые льготы на цели малого бизнеса и программы экономического развития для фирм, принадлежащих меньшинствам, и для неблагополучных районов.

Что касается реформы уголовного правосудия, Байден призвал к запрету на применение полицейскими удушающих приемов, введению национальных стандартов применения силы полицией, обязательному сбору данных от местных правоохранительных органов, созданию новой комиссии по надзору за федеральной полицией. Он также поддержал некоторые прогрессивные предложения, которые могут понравиться более молодым избирателям, например списание некоторых долгов по студенческим займам и предложение бесплатного обучения в колледжах.

Но по ряду ключевых вопросов, выдвигаемых некоторыми молодыми чернокожими активистами – таких как прекращение финансирования или роспуск полиции, всеобщее медицинское страхование и легализация марихуаны – Байден до сих пор не является достаточно прогрессивным для левых демократов политиком.

«Молодое поколение не просто требует реформ или перемен. Оно хочет революции», – заявил член палаты представителей штата Мичиган Джуэлл Джонс.