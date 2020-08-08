 

Политологу Виталию Шклярову грозит до трех лет тюрьмы в Беларуси

08.08.2020, 18:53, Новости дня

Известному аналитику и стратегу, который консультировал кандидатов в президенты США и России, предъявлено обвинение в содействии организации массовых беспорядков в Беларуси. Виталию Шклярову грозит до трех лет тюрьмы, рассказал AFP его адвокат.

Как сообщает Радио «Свобода», в 2017 году Шкляров работал в предвыборном штабе Ксении Собчак, до этого – в команде американского кандидата в президенты сенатора Берни Сандерса. Он был задержан в Беларуси в конце июля и арестован на два месяца.

Адвокат Шклярова заявил, что его клиента обвинили в организации действий, нарушающих общественный порядок, накануне президентских выборов в Беларуси.

Защитник политолога Антон Гашинский считает, что арест Шклярова не похож на тактику запугивания белорусскими властями накануне голосования. Он заявил, что Минск, похоже, действительно хочет, чтобы 44-летний политолог предстал перед судом.

«Это очень серьезный случай», – сказал Гашинский в интервью AFP.

Шкляров свою вину отрицает, заявляя, что его наказывают за комментарии о белорусской политике перед выборами.

Шкляров родился в Беларуси, но живет в Вашингтоне и женат на гражданке США.

Накануне выборов Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве и отправке более 30 наемников для разжигания беспорядков. В четверг президент Беларуси добавил, что помимо российских наемников, были задержаны «другие люди, также хотевшие разжечь беспорядки».

«Некоторые люди», которые были задержаны, имеют «американские паспорта (и) женаты на американках, которые работают на Госдепартамент», – сказал Лукашенко, явно имея в виду Шклярова.

Белорусское телевидение со ссылкой на службу безопасности страны сообщило, что Шкляров консультировал Сергея Тихановского, одного из потенциальных соперников Лукашенко, который сейчас находится в тюрьме. Его жена Светлана Тихановская стала самым сильным соперником Лукашенко на выборах.

Шкляров отрицает, что работал на них.

Этим летом он приехал в Беларусь к своим пожилым родителям и привез с собой маленького сына. Гашинский сказал, что аналитик потрясен арестом, находится «в плохом настроении» и плохо спит. Его также заставили сбрить бороду, добавил адвокат.



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