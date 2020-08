Протестующие заняли здание МИД Ливана в Бейруте

08.08.2020, 18:53, Новости дня

Демонстранты в Бейруте после столкновений с полицией пробрались в здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны.

Активисты прорвались в здание ведомства и подняли там плакаты с надписями «Бейрут – демилитаризованный город» и «Столица революции», передает РИА «Новости».

Ливанские военные вошли в здание МИД следом за демонстрантами, сообщил телеканал Al-Jadeed.

Отмечается, что здание МИД сильно пострадало после взрыва в порту города.

Протестующие требуют отставки правительства и реформ. Группы демонстрантов закидывают полицейских камнями и петардами, стражи порядка отвечают гранатами со слезоточивым газом.

Ливанское общество Красного Креста заявило, что свыше 100 человек пострадали в результате столкновений с полицией.

«22 раненых доставлены в ближайшие больницы, 87 получают помощь на месте происходящего», – цитирует ТАСС сообщение организации.

Группа активистов установила эшафот на площадке у мечети Мухаммеда аль-Амина, они проводят символическую казнь руководителей парламентской коалиции, которых протестующие винят в коррупции.

MTV Lebanon censoring mock execution of Samir Geagea, right when the camera reaches Geagea they turn away and repat the footage.

MTV #Lebanon # # #Beirut # @MTVLebanonNews @mtvlebanon pic.twitter.com/UI0izsCgER

— HzKv (@HZLABZ) August 8, 2020

К протестам также призывал глава оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Он также заявил, что партия уходит из парламента, «который стал фиговым листом для правящего режима, погрязшего в коррупции и преступной халатности».

Напомним, антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 156 человек, пострадали около 6 тыс.

Министр экономики страны Рауль Неме заявлял, что Ливан не сможет сам справиться с последствиями взрыва. Посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщал, что ущерб от взрыва составляет минимум 15 млрд долларов, стране нужны стройматериалы и продовольственная помощь.