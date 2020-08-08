 

В РФ провели массовый физмоб

08.08.2020, 18:48, Новости дня

В российских городах и населенных пунктах провели серию совместных зарядок – физмобов, по аналогии с флешмобами, в одном из них принял участие олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов.

Немов на собственном примере продемонстрировал, что улицы, дворы, парки и спортивные площадки тоже могут быть личным фитнес-центром: доступным, простым и бесплатным.

Данная идея заложена в федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и заключается в привлечении жителей страны разного возраста к занятиям физической культурой и спортом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В День физкультурника по всей РФ прошел первый всероссийский физмоб – это проект для каждого, кто ведет или хотел бы заниматься спортом. Это проект для тех, кто не откладывает или не намерен больше откладывать активный образ жизни на «потом».

Физмоб проводился в рамках проекта «Фитнес-центр – «Улица» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами физмоба выступают Ассоциация спортивных студенческих клубов, Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Физмоб демонстрирует каждому, что для занятий спортом нужно немного: желание быть здоровым, выйти на свежий воздух и начать заниматься, а все необходимое для этого уже есть на улице. В пилотных городах физмоба провели серию спортивных активностей: например, в Улан-Удэ, Санкт-Петербурге провели фитнес-зарядку, а в Абакане, Екатеринбурге и Курсе – зумба-зарядку, силовые упражнения на скамейках и карематах, а еще показательные выступления по воркауту и серию обучающих упражнений.

Физмоб сопровождался интернет-активностями: в рамках проекта в разделе официального портала федерального проекта «Спорт – норма жизни» – norma.sport – будут опубликованы материалы акции, в том числе, мастер-класс олимпийского чемпиона, гимнаста Алексея Немова, который открыл физмоб.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Французский депутат заявил об антироссийской паранойе в Европарламенте

29.06 / Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных ВЦИОМ

20.07 / В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака

11.07 / Глава Херсонской ОГА заявил, что за сутки в области не выявили ни одного случая COVID-19

13.07 / США: претензии Пекина на большую часть Южно-Китайского моря незаконны

28.06 / ВМФ России получит атомную подлодку “Казань” в декабре 2020 года

03.07 / Козак прилетел в Берлин для обсуждения ситуации в Донбассе

04.08 / “На радостях от поездок по новым дорогам”. “Укравтодор” сообщил, что за полгода в Украине произошло около 72,4 тысяч ДТП

06.07 / В лесном массиве Воронежа забил родник с нечистотами

19.07 / От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска