Работу мозга улучшает музыка на тренировке

08.08.2020, 18:45, Новости дня

Во время нового исследования ученые оценивали настроение людей после того, как они позанимались спортом. Во время тренировки участники эксперимента слушали музыку или серию звуковых сигналов.

Обнаружилось, что добровольцы, которые слушали музыку во время тренировки, находились в хорошем настроении и демонстрировали лучшие когнитивные способности во время тестирования мозга. По словам специалистов, когда человек выполняет физические упражнения, звуки музыки в этот момент способны улучшить настроение и когнитивные функции.

Во время предыдущих исследований было выявлено, что физические упражнения повышают активность в определенной части мозга под названием «дорсолатеральная часть префронтальной коры».