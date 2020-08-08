Проверенный рецепт: идеальные сырники от Зары

08.08.2020, 18:28, Разное

Ингредиенты:

Творог 400 г

Яйцо 1 шт.

Манка 2 ст.л. с горкой

Сахар 3 ст.л.

Ванилин на кончике ножа

Мука 2-3 ст.л.

Растительное масло

Сода 1/2 ч. л. и лимон, чтобы ее погасить

Способ приготовления:

1. Смешиваем творог, яйцо, манку, сахар, ванилин, соду, гашенную лимонным соком, и оставляем минут на 20. Чтобы манка немного набухла, можно поставить в холодильник.

2. Посыпать поверхность стола мукой и выложить тесто, слегка обвалять в муке и сформировать сырники.

3. Готовые сырники поставить в морозильную камеру на 10-15 минут. Они немного схватятся и будут хорошо держать форму.

4. Раскалить сковороду и обжаривать сырники в небольшом количестве растительного масла на медленном огне до золотистого состояния.