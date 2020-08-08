Факультету журналистики МГУ присвоили имя Маргариты Симоньян

08.08.2020, 18:37, Разное

Учёный совет Московского государственного университета (МГУ) единогласно поддержал инициативу о присвоении факультету журналистики имени главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян.

– Для всех отечественных журналистов Марго Симоньян — это пример для подражания, символ успеха, это человек, который с нуля создал телеканал мирового уровня. Сегодня наши студенты учатся на фильмах и книгах, созданных Маргаритой. Её опыт лишний раз подтверждает, что в России женщина может не только состояться как жена и мать, но и сделать блестящую карьеру. Важно отметить, что идея присвоить нашему факультету имя Симоньян исходила от самих ребят. Два месяца назад студсовет обратился с соответствующим заявлением к ректору. Я рада, что эта инициатива нашла поддержку и в самом университете, и в министерстве просвещения. Уверена, что для каждого из 150 наших выпускников будет честью закончить факультет журналистики МГУ имени Маргариты Симоньян, – заявила декан журфака Елена Вартанова.

Ректор МГУ Виктор Садовничий уже подписал приказ о переименовании факультета. Сама Симоньян с пониманием отнеслась к данному решению: «Приятно, когда твои заслуги оценивают по достоинству», — написала журналистка в своём телеграм-канале.