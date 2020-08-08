 

Факультету журналистики МГУ присвоили имя Маргариты Симоньян

08.08.2020, 18:37, Разное

Учёный совет Московского государственного университета (МГУ) единогласно поддержал инициативу о присвоении факультету журналистики имени главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян.

– Для всех отечественных журналистов Марго Симоньян — это пример для подражания, символ успеха, это человек, который с нуля создал телеканал мирового уровня. Сегодня наши студенты учатся на фильмах и книгах, созданных Маргаритой. Её опыт лишний раз подтверждает, что в России женщина может не только состояться как жена и мать, но и сделать блестящую карьеру. Важно отметить, что идея присвоить нашему факультету имя Симоньян исходила от самих ребят. Два месяца назад студсовет обратился с соответствующим заявлением к ректору. Я рада, что эта инициатива нашла поддержку и в самом университете, и в министерстве просвещения. Уверена, что для каждого из 150 наших выпускников будет честью закончить факультет журналистики МГУ имени Маргариты Симоньян, – заявила декан журфака Елена Вартанова.

Ректор МГУ Виктор Садовничий уже подписал приказ о переименовании факультета. Сама Симоньян с пониманием отнеслась к данному решению: «Приятно, когда твои заслуги оценивают по достоинству», — написала журналистка в своём телеграм-канале.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / “Афродита”: Актриса Лиза Арзамасова впечатлила подписчиков фото в купальнике

19.07 / Личное: Шутник выискался

04.07 / Эксперт раскрыл секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

01.07 / Ученые обнаружили избыток особых длинных интронов в генах мозга

03.07 / Цветы розы – путь к богатству

14.07 / СМИ: Пандемия коронавируса реставрировала моду на ношение бандан

20.07 / Мнение: Выпускной в “Джейш-аль-Исса”

01.08 / Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новый режим работы камер

03.08 / Круглый-полосатый: 7 малоизвестных полезных свойств арбуза

17.07 / Скандалы: На краю демографической пропасти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска