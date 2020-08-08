 

Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

08.08.2020, 18:30, Новости дня

Украинская сторона не желает решать проблему Донбасса, поскольку заявляет о непонимании Минских соглашений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договоренностей <… > они знаете что сказали? «А мы не понимаем, что там написано». Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: «Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Это говорит о том, что Киев не желает решать вопрос с урегулированием конфликта в Донбассе, отметила дипломат.

«Мы, как страна, участвовавшая в выработке минских договоренностей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше», – заключила Захарова.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.



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