 

Антон Силуанов прогнозирует динамичное восстановление российской экономики

08.08.2020, 18:30, Разное

Глава Минфина Антон Силуанов прогнозирует, что российскую экономику ожидает динамичное восстановление, если сравнивать с другими государствами мира. По словам министра, власти на фоне пандемии коронавируса предприняли все необходимые меры поддержки бизнеса и граждан, что дало свои результаты.
Как отмечает издание «Глобалмск.ру», Антон Силуанов акцентировал внимание на том, что на рынке труда не наблюдалось стрессового развития ситуации. Потребительская активность восстанавливается по мере того, как снимают ограничения в различных регионах РФ. Это касается и секторов, которые больше всего пострадали от вынужденных мер самоизоляции. Поэтому, Антон Силуанов убежден, что уровень падения экономики будет не таким глубоким, как у ряда других стран.

Министр отметил, что РФ существенным образом нарастила объемы госзаимствований. Это было сделано с целью выплат компенсаций, а также для достаточного финансирования необходимых антикризисных мероприятий. Глава Минфина заявил, что по мере того, как будет восстанавливаться экономика, бюджет постепенно приведут в соответствие с реальными возможностями.



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