Инна Маликова раскрыла секрет регулярных занятий спортом

08.08.2020, 18:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Инна Маликова раскрыла подписчикам секрет, как мотивировать себе регулярно заниматься спортом. Сестра известного певца показала, как тренируется в новой форме на свежем воздухе.

Инна Маликова убеждена, что что спорт, в первую очередь, должен приносить радость. Некоторые фолловеры пожаловались сестре Дмитрия Маликова, что им не хватает мотивации для посещения зала, так как часто нет сил и лень побеждает. Артистка отметила, что не нужно идти на пилатес, если это модно, но совсем не по душе. Поэтому 43-летняя певица предлагает поклонникам попробовать различные варианты тренировок и выбрать тот, который будет приносить положительные эмоции.

Как отмечает издание «Глобалмск.ру», солистка «Самоцветов» посоветовала фолловерам заручиться поддержкой единомышленников. Кроме этого, можно взять несколько занятий с тренером, чтобы убедиться в правильности выполнения упражнений. Также важно не сравнивать себя с кем-то, а наслаждаться собственным прогрессом. Инна Маликова напомнила, что после занятий спортом человек «вымотан физически», но «заряжен эмоционально». При этом, необходимо тщательно следить за своим весом и здоровьем, чтобы тренировки были во благо.