Экономист назвал три категории COVID-выплат, которые могут сохранить россиянам

08.08.2020, 18:16, Новости дня

Россиянам могут сохранить некоторые прямые выплаты, которые решили ввести во время пандемии коронавируса в качестве поддержки, предположил экономист Константин Селянин.

«Из всех мер, принятых правительством [во время пандемии], наиболее эффективными были прямые выплаты. Они понятны, их можно было получить без особых сложностей. Было выделено около 500 млрд рублей. Для многих это было если не спасение, то очень серьезная помощь», – сказал Селянин Ura.ru.

Он отметил, что прямые выплаты помогли вернуть потребительский спрос на уровень 2019 года.

При этом экономист добавил, что сохранить все выплаты в дальнейшем невозможно из-за слишком больших трат в федеральной казне. Но бюджет сможет обеспечить выплаты многодетным семьям и безработным, уверен эксперт.

«Пособие по безработице должно сохраниться на уровне прожиточного минимума. Человек, потерявший одну работу, ищет другую. Надо дать ему возможность пережить эти 2-3 месяца», – сказал он.

По его мнению, до уровня прожиточного минимума нужно расширить и пособия многодетным семьям.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.