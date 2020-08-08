В Абхазии инфицирован первый турист с коронавирусом

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08.08.2020, 18:16, Новости дня

В Абхазии зафиксировали первого инфицированного коронавирусом среди отдыхающих граждан, об этом сообщил оперативный штаб страны по защите населения от заболевания.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в Россию», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

В Гудаутской центральной районной больнице республики находятся 42 пациента, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Выписана одна пациентка из находящихся на госпитализации с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления», – отметили в штабе.

Всего в республике выявили 134 инфицированных, 38 выздоровели, трое скончались.

Ранее в Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом.



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