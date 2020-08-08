В знак протеста против военной агрессии грузины изнасиловали овцу у посольства России

08.08.2020, 18:23, Разное

Депутат парламента Грузии Реваз Шенидедашвили и телеведущий Георгий Габуния провели акцию протеста против «оккупации российскими войсками Абхазии и Осетии» в очередную годовщину начала войны 2008 года.

Как сообщают грузинские СМИ, перед зданием посольства России в Грузии оба человека расстелили ковёр с изображением карты единой Грузии, усадили на ковёр овцу и совершили с ней противоестественный групповой половой акт. Произошедшее они назвали перфомансом «Адекватный ответ».

– Россия думала, что оккупация Сухуми и Цхинвали ей сойдёт с рук, но через 6 лет она превратилась в изгоя после того, как потянула руки к нашему союзнику — Украине. Мы отомстим за всех униженных и оскорблённых рашистами: за чеченцев, украинцев, сирийцев и азербайджанцев! Мы сделаем то же самое с матерями, жёнами и детьми рашистских солдат, что сейчас делаем с этим бараном! Вива Сакартвело!!! Вива Сакартвело!!! – заявил Шенидедашвили в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2», в то время как Габуния занимался анальным сексом с овцой.

Габуния же добавил в эфир несколько нецензурных выражений в адрес русских женщин и призвал грузинское правительство приступить к «активным действиям по восстановлению территориальной целостности Грузии», ради чего требовалось, прежде всего, прекратить уголовное преследование бывшего президента Михаила Саакашвили как «героя нации, который не совладал с нервами, но собрался и нанёс решительный удар по российским оккупантам».