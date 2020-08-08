 

Ксения Корнева рассказала о запрете «Уральским пельменям» выступать на юге страны

08.08.2020, 18:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Ксения Корнева призналась фолловерам, что ей очень не хватает зрителей, выступлений и коллег по юмористическому шоу. По ее словам, «Уральским пельменям», несмотря на снятие ограничительных мер в некоторых регионах страны, запретили выступать на юге.
Одна из подписчиц поинтересовалась у Ксении Корневой, когда они приедут в Анапу. Однако юмористка отметила, что гастроли «Уральских пельменей» пока не разрешены и они уже полгода сидят дома без работы. По словам артистки, когда она увидела по телевизору одно из выступлений коллектива, она даже расплакалась. Ксения Корнева отметила, что ей ужасно не хватает «обмена энергией и объятий» с «большими и мелкими зрителями».

Как отмечает издание Teleprogramma, в последний раз выступление юмористического коллектива «Уральские пельмени» было в начале марта. Недавно Роман Постовалов, один из участников команды, признался, что вынужден будет идти на завод, если в ближайшие месяцы не будет работы в шоу.



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