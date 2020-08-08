 

Помощник президента Абхазии снес ворота на границе с Россией

08.08.2020, 18:08, Новости дня

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба снес ворота в пункте на границе между Россией и Абхазией, инцидент сняли на видео и опубликовали в СМИ.

Джип Land Cruiser на полной скорости врезался в ворота и снес их, после чего проехал дальше по дороге, пишет «Ридус» со ссылкой на Baza. Пограничник успел крикнуть «Стой».

 

Авидза не мог проехать на территорию Абхазии около пяти часов из-за долгов по налогам и коммунальным платежам в России, уточняет издание. Также проехать в республику ему не помог дипломатический паспорт, после чего тот решил протаранить ворота.



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