 

Певец из Белоруссии оценил отказ российских артистов выступать в республике за день до выборов

08.08.2020, 18:08, Новости дня

Белорусский певец Руслан Алехно, комментируя отказ некоторых российских артистов выступать в Белоруссии накануне выборов, заявил, что музыкальная индустрия не может быть втянута в мир политики.

Алехно в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что посещение таких мероприятий – это дело каждого исполнителя, тем более если на концерте не ведется агитация.

«Но в любом случае политическая подоплека не должна касаться творчества артистов», – подчеркнул певец.

Музыканты должны дарить людям позитивное настроение, а не участвовать в агитации, считает белорусский артист. По его словам, его также приглашали выступить накануне выборов.

«Меня же пригласили петь, а не лететь в космос или быть пилотом корабля с пассажирами на борту», – отметил Алехно.

Белорусы, по его словам, воспринимают российских артистов хорошо, а сообщения об агрессивном настрое – это слухи.

Напомним, ряд российских исполнителей принял решение не выступать на «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа. Среди них Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы «Кар-Мэн», «Краски», Rasa и другие исполнители.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что артисты решили отказаться, поскольку не хотят участвовать в каких-либо «политических раскладах».



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