Александр Ревва объявил о старте съемок третьей части «Бабушки легкого поведения»

08.08.2020, 17:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Александр Ревва рассказал о том, что стартуют съемки третьей части комедии о мошеннике Александре Рубенштейне. Актер не только исполняет главную роль в «Бабушке легкого поведения», но также является сценаристом и продюсером картины.

Как отмечают журналисты издания «Глобалмск.ру», съемки начнутся через несколько дней. По словам Александра Реввы, актерский состав остался прежним, но зрителей порадуют и новые персонажи. Главный герой комедии – Александр Рубенштейн, который умело превращается ради своей цели в пожилую женщину.

Шоумен, несмотря на плотный график, активно проводит лето. Недавно он показал фолловерам снимок с вейкбордом. В комментариях артиста засыпали комплиментами, но некоторые подписчики убеждены, что на фотографии запечатлен дублер актера. Кроме этого, в Сети активно обсуждают танец Александра Реввы с Димой Красиловым, известным под псевдонимом Пухляш. После съемок в клипе Little Big рейв-группы из Санкт-Петербурга он стал очень популярным, поэтому многие знаменитости стремятся снять с ним видео.