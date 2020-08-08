 

Меган Маркл впервые за три года не включили в список самых влиятельных женщин планеты

08.08.2020, 17:53, Разное

Меган Маркл лишили очередного звания после того, как она отказалась выполнять обязанности члена королевской семьи. Впервые за три последние года супругу принца Гарри не включили в список самых влиятельных женщин планеты.
В рейтинге можно было увидеть представительниц прекрасного пола, которые, по версии журнала Vogue, «вели нас с уравновешенностью, дальновидностью и силой через 2020 год». В ТОП-25 оказались королева Елизавета II, Дженни Харрис, Дэйзи Эдгар-Джонс, Рианна, Шарлотта Тилбери и другие известные женщины.

Поклонники предположили, что герцогиня Сассекская была исключена из этого списка из-за отказа от королевских обязанностей. Однако авторы рейтинга в этом году руководствовались другими приоритетами. Пандемия коронавируса изменила устои, поэтому Vogue оценивал не популярность женщин, а вклад, который они сделали в борьбу с мировой проблемой. Например, 94-летняя королева Великобритании поддержала свой народ, выступив с речью, которую просмотрели свыше 24 миллионов человек. Как отмечает издание Teleprogramma, этот жест был оценен как благородство со стороны Елизавета II в сложные для планеты времена.



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