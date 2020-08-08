 

В Буркина-Фасо террористы расстреляли людей на рынке крупного рогатого скота

08.08.2020, 17:50, Новости дня

7 августа группа террористов совершила налет на рынок крупного рогатого скота в районе Фада-Н’Гурма на востоке Буркина-Фасо, они убили 20 человек, оставив множество раненых. Об этом со ссылкой на местные власти информирует Associated Press.

Губернатор региона заявил о начале расследования; он призвал население тесно сотрудничать с армией.

В результате нападений исламских группировок в 2019 году в Буркина-Фасо погибло около 2000 человек, почти 1 миллион покинул свои дома. Количество атак в восточных районах в этом году увеличилось почти на 75% по сравнению с прошлым, сообщает агентство, изучившее отчеты гуманитарных миссий.

По словам местных жителей, в начале недели джихадисты убили животновода в деревне, расположенной примерно в 15 километрах от рынка. Местные ополченцы также действуют в этом районе, и правозащитные группы обвиняют их в убийстве мирных жителей, заподозренных в поддержке джихадистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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