 

Яблочный уксус приводит к снижению уровня инсулина и сахара в крови

08.08.2020, 17:41, Новости дня

Ученые обнаружили, что употребление яблочного уксуса способно снизить уровень инсулина и сахара в крови пациента, который страдает диабетом.

Во время диабета второго типа организму свойственны дефекты производства инсулина поджелудочной железой, а также нарушения в реагировании клеток на данный гормон. Такие особенности способствуют избыточному выделению инсулина и повышению уровня сахара в крови. В будущем это может стать причиной рака, почечной недостаточности и болезни сердца.

Употребление яблочного уксуса улучшает чувствительность к инсулину во время приема пищи с высоким содержанием углеводов. Людям, которые не знакомы с диабетом, яблочный уксус будет также полезен для поддержания уровня сахара в крови в пределах нормы.

 



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