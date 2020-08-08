Хвоя поможет в лечении от вирусов
08.08.2020, 17:41, Новости дня
Ученые занимаются созданием новых веществ, которые обладают противовирусной активностью. В будущем такие препараты могут лечить от вирусов.
Во время работы специалисты планируют на основе доступных растительных веществ синтезировать новые соединения, а также испытывать их на противовирусную активность. Во время будущих исследований специалисты планируют спрогнозировать, какие структуры веществ наиболее перспективны, и выбрать те вещества, которые будут использоваться на доклинических испытаниях.
Как утверждают ученые, тестирование веществ на активность противовирусных свойств будет проводиться в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
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