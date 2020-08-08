 

Шарлиз Терон рассказала, как отметила 45-летие: “Моя мама захотела спать через 5 минут”

08.08.2020, 17:32, Разное

Вчера, 7 августа, одной из самых красивых актрис современности Шарлиз Терон исполнилось 45 лет. Хороший повод для голливудской звезды, чтобы устроить масштабный праздник, однако Шарлиз предпочла подать своим поклонникам положительный – в условиях непрекращающейся пандемии – пример. Она организовала виртуальную вечеринку, собрав всех своих близких и друзей в Zoom в назначенное время. Скриншот праздника Шарлиз опубликовала несколько часов назад в Instagram – у экрана компьютера она сидела вместе с дочерьми – 8-летней Джексон и 4-летней Август.

Моя первая виртуальная вечеринка… Думаю, мама заснула через 5 минут после ее начала, – шутливо подписала фото Шарлиз. – Спасибо каждому за поздравления! 2020-й был довольно тяжелым, но сегодняшний день – определенно светлое пятно в нем.

Шарлиз Терон с дочерьми

Напомним, Шарлиз Терон воспитывает двоих детей, а на все вопросы журналистов о личной жизни отвечает, что встречается сама с собой. Недавно она рассказала об этом в подкасте Дианы фон Фюрстенберг на Spotify – InCharge with DVF:

Пару дней назад мы ехали с дочерями в машине, и одна из них вдруг говорит: “Мама, тебе нужен бойфренд”. Я сказала: “Вообще-то, нет, я чувствую себя отлично и так”. Но она не унималась: “Тебе нужен парень! Тебе нужны отношения!”. У нее был такой взгляд, как будто она никогда не думала, что это вообще возможно. Она была в шоке. Но я знаю, что в тот день дочь поняла, что можно чувствовать себя хорошо и наедине с собой.



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