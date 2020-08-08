В центре Бейрута столкнулись полиция и демонстранты

08.08.2020, 17:30, Новости дня

У здания парламента в Бейруте проходят митинги, демонстранты столкнулись с полицейскими, правоохранители применяют слезоточивый газ и ками.

Митинг начался в 16.00 (совпадает с мск), он практически сразу перерос в массовые беспорядки, передает РИА «Новости».

Полицейские начали использовать слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих от здания парламента. Те в ответ начали бросать камни.

Правоохранители начали отступать под напором демонстрантов, в район решили направить дополнительные силы.

У здания парламента работают машины Красного креста и Гражданской обороны. Минимум пять человек пострадало из-за газа, один пострадал из-за попадания камня.

В районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 156 человек, пострадали около 6 тыс.

Министр экономики страны Рауль Неме заявлял, что Ливан не сможет сам справиться с последствиями взрыва. Посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщал, что ущерб от взрыва составляет минимум 15 млрд долларов, стране нужны стройматериалы и продовольственная помощь.