В центре Бейрута столкнулись полиция и демонстранты
08.08.2020, 17:30, Новости дня
У здания парламента в Бейруте проходят митинги, демонстранты столкнулись с полицейскими, правоохранители применяют слезоточивый газ и ками.
Митинг начался в 16.00 (совпадает с мск), он практически сразу перерос в массовые беспорядки, передает РИА «Новости».
Полицейские начали использовать слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих от здания парламента. Те в ответ начали бросать камни.
Правоохранители начали отступать под напором демонстрантов, в район решили направить дополнительные силы.
У здания парламента работают машины Красного креста и Гражданской обороны. Минимум пять человек пострадало из-за газа, один пострадал из-за попадания камня.
В районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 156 человек, пострадали около 6 тыс.
Министр экономики страны Рауль Неме заявлял, что Ливан не сможет сам справиться с последствиями взрыва. Посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщал, что ущерб от взрыва составляет минимум 15 млрд долларов, стране нужны стройматериалы и продовольственная помощь.
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