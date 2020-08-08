Главу штаба Тихановской задержали в Минске

08.08.2020, 17:16, Новости дня

Руководителя штаба претендентки на пост главы белорусского государства Светланы Тихановской Марию Мороз задержали в Минске, сообщила доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

«Да, при мне», – сказала РИА «Новости» Ковалькова.

Также агентству эту информацию подтвердила и сама кандидат Тихановская.

Телеграм-канал Тихановской «Страна для жизни» опубликовал видеозапись задержания главы штаба. Девушку посадили в синий микроавтобус.

Ковалькова отметила, что причину задержания еще не озвучивали.

«Сказали, что для участия в административном процессе. Сначала, что в РУВД Центрального района, потом – что Советского района (Минска)», – отметила собеседница.

Напомним, в субботу Тихановская обратилась к жителям страны с просьбой отказаться от насилия и попросила их соблюдать порядок. Выборы президента Белоруссии состоятся в воскресенье, 9 августа.