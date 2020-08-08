 

Зюганов предложил отправить крейсер «Аврора» в Белоруссию

08.08.2020, 17:10, Разное

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на прошедшем недавно всероссийском партийном заседании предложил отправить крейсер «Аврора» в Белоруссию накануне президентских выборов.

«Российские коммунисты поддерживают революционную волю белорусского народа. Я вспоминаю Петроград в 1917 году, когда буржуазные силы пытаются обесценить протест и дискредитировать революционную пассионарность. Тогда «Аврора» помахала платочком Романовым, сейчас один вид грозного корабля внушит страх и ужас эксплуататорам, защищающим усатого царя. Действовать нужно решительно: вчера было рано, завтра будет поздно», — заявил Геннадий Зюганов.

Каким образом будет осуществляться доставка легендарного крейсера в окрестности Минска не уточняется. Специально для лидера КПРФ в трюме корабля уже оборудована удобная парковка для броневика и рассматриваются варианты установки большой цистерны со спиртом.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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