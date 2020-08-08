Гасан Гусейнов возглавит комиссию по реформе русского языка

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08.08.2020, 17:10, Разное

Доктор филологических наук, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов назначен главой межведомственной комиссии по реформе русского языка, созданной по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Последний год я активно работал над проектом масштабных преобразований русского языка, ведь после реформы орфографии 1918 года фактически ничего не менялось. За последние сто лет очень сильно изменился окружающий нас мир, и конечно же мы сейчас говорим совершенно по-другому. Поэтому необходимо срочно провести реформу русского языка, сделать его современным, понятным и доступным. Я давно предлагал отказаться от использования буквы «ё», предложного падежа и наконец-то официально подтвердить, что кофе — среднего рода. Отрадно, что меня услышали в самых высоких кабинетах. Совместными усилиями мы сможем реализовать столь необходимую реформу», — заявил Гусейнов.

Старт языковой реформы намечен на осень 2020 года. Правительство планирует потратить на преобразования около 1 миллиарда рублей. Средства будут направлены на переиздание учебников, проведение научно-практических конференций и информационное сопровождение реформы в СМИ.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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