 

В Троице-Сергиевой лавре после заражения коронавирусом скончался экзорцист архимандрит Герман

08.08.2020, 17:01, Разное

В Троице-Сергиевой лавре скончался известный экзорцист архимандрит Герман (Чесноков). У него был коронавирус, сообщает пресс-служба обители.

78-летний архимандрит Герман был известен благодаря тому, что проводил в храме неподалеку от лавры обряд «отчитки бесноватых» (экзорцима) и помогал верующим, которые считали себя одержимыми «нечистыми духами». Долгое время он был единственным монахом, которому РПЦ официально разрешала проводить подобные обряды.

Люди попадали в храм к архимандриту в разных психических состояниях: издание «Правмир», чьи журналисты побывали на таком сеансе, сообщало, что некоторые верующие во время обряда кричали страшными голосами, у них неестественно выламывались руки и ноги. Священник читал над ними молитвы и кропил святой водой.

Это не первый насельник Троице-Сергиевой лавры, который скончался после заражения инфекцией. В начале мая умер болевший COVID-19 главный врач обители игумен Тихон (Барсуков). Тогда в монастыре, закрытом на карантин, коронавирусом переболели многие монахи и студенты духовной академии, также проживающие на территории лавры.

Источник: Новая газета



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