Два российских мэра заболели коронавирусом

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08.08.2020, 16:48, Новости дня

Руководитель приморского города Артем Вячеслав Квон и глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак заявили, что заболели коронавирусом.

Квон заявил, что соблюдает самоизоляцию с 4 августа, коронавирус диагностировали у человека, с которым он контактировал, передает РИА «Новости».

«В пятницу, 7 августа, пришел положительный результат, поэтому, к сожалению, ухожу на больничный. Не очень удачное время – достаточно много работы. Но, тем не менее, считаю, что команда, которая сформировалась сегодня, способна решать и осуществлять все наши планы», – сообщил Квон.

Город Артем расположен в 36 километрах от Владивостока, ранее он был одним из крупнейших в регионе центров по добыче угля.

Также о своей болезни сообщил глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак. «Друзья, 5 августа у меня подтвердился диагноз COVID-19. Прохожу специализированное лечение. Прошу вас соблюдать все рекомендованные меры профилактики. Здоровья вам», – сообщил Козак в соцсетях.

Лучегорск расположен в Пожарском районе Приморского края, в 416 километрах от Владивостока.

В РФ за последние сутки выявлено 5212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 882 тыс. случаев заболевания. В Приморье за тот же период диагностировано 97 новых случаев коронавируса, всего заболевших – 7607.



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