Роспотребнадзор начал готовить диагностику для китайского вируса SFTS

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08.08.2020, 16:48, Новости дня

В РФ не зафиксировано случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о появлении которой ранее заявляли в Китае, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Роспотребнадзор пояснил, что российские ученые имеют обширный опыт разных представителей буньявирусов, к которым относится SFTS, и для предотвращения распространения по РФ этого заболевания имеется соответствующий потенциал.

«К настоящему времени разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР– и ИФА-тестов. Ведется систематическая работа по изучению возбудителя», – заключили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Китае начал распространяться вирус SFTS, который передается через укусы клещей. Заболевание, как утверждается, способно убить человека.



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