Выросло число погибших из-за взрыва в Бейруте

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08.08.2020, 16:48, Новости дня

Количество погибших из-за взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

При этом число пострадавших возросло до 6 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ОТВ. Согласно этой информации, 21 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Сообщалось о 154 погибших, и 5 тыс. пострадавших.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.



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