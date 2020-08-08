На восстановление оккупированного Донбасса понадобится около $10 млрд – Устенко

08.08.2020, 16:40, Новости дня

На восстановление временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украине понадобится около $10 млрд. Об этом в эфире “Радио.Свобода” заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, это примерно 5-7% ВВП страны.

Устенко считает, что Украине необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров для того, чтобы восстанавливать временно оккупированные территориях после их реинтеграции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса нужно по меньшей мере €372 млн. Об этом 29 октября на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе Донецкой области заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.